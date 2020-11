Honda CB 125 R mit Neuheit im Segment

Mit 13,3 PS (9,8 kW) hinkte die CB 125 R stets etwas hinter der direkten Konkurrenz hinterher. Nun spendiert Honda dem Leichtkraftrad zur nächsten Saison einen neuen Motor. Aus dem Zwei- wird ein Vierventiler. Er liefert 1,6 PS (1,2 kW) mehr und schöpft damit das erlaubte Leistungsmaximum von 15 PS (elf kW) in der kleinen Klasse voll aus. Das um 1,2 Newtonmeter angehobene Drehmoment verspricht zudem mehr Durchzug. Eine Weltneuheit in der 125er-Klasse ist die 41-Millimeter-Upside-down-Gabel von Showa mit Separate Function Big Piston, wie sie auch in der 650er zum Einsatz kommt. Hier übernimmt ein Gabelrohr die Federung, das andere die Dämpfung. (ampnet/jri)