Skoda bringt zwei Modelle aufs Eis

Skoda ist das dritte Jahr in Folge offizieller Partner des Eishockey-Nationen-Turniers in Krefeld. Dort treten die Nationalmannschaften von Deutschland und Lettland sowie das DEB-Team "Top Team Peking" gegeneinander an. Skoda präsentiert im Vorfel der Partien den Octavia Kombi und das Kompakt-SUV Karoq auf der Eisfläche. Die Nationalspieler tragen Trikots und Hosen mit dem Skoda-Logo.

Der TV-Sender Sport 1 überträgt die beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft und zeigt Highlights des Finals am Sonntag. Magenta Sport zeigt alle Partien. Statt im gewohnten Vier-Nationen-Modus findet der Deutschland Cup in diesem Jahr in einem Dreierformat statt. Zunächst heißt es "Jeder gegen Jeden", anschließend treffen die zwei punktbesten Mannschaften am Sonntag im Finale aufeinander. Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung ohne Publikum statt.



Seit 1993 steht Skoda bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF) als offizieller Hauptsponsor im Rampenlicht. Dafür erhielt der tschechische Hersteller einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Sporthistorie. Bei der IIHF Eishockey-WM 2019 trat Skoda zum 27. Mal in Folge als Hauptsponsor auf. 2020 musste das Turnier pausieren. (ampnet/deg)