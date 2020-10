Solaris liefert 16 Trollino 12 nach Solingen

Wohl dem, der heutzutage noch eine Oberleitung in der Stadt hat: Was in Osteuropa vielfach noch anzutreffen ist, ist in Deutschland eher selten zu finden. Solingen gehört zu den glücklichen Städten und setzt daher auf Oberleitungsbusse. 16 Trollino 12 wurden jetzt beim polnischen Anbieter Solaris und dem Konsortium mit Kiepe Electric bestellt. Die erste Charge soll im nächsten Jahr ausgeliefert werden, die andere Hälfte der Fahrzeuge bis Ende 2023.

Solaris und Kiepe Electric arbeiten derzeit noch eine Bestellung der Stadtwerke Solingen über 16 Gelenk-O-Busse vom Typ Trollino 18 ab, die bis Ende Dezember 2022 in Dienst gestellt werden. Vier Fahrzeuge waren bereits 2018 in Solingen übernommen worden. Die neu bestellten 12-Meter-Busse mit 22 Sitzplätzen sind die ersten ihrer Art in Deutschland. Bislang wurden ausschließlich die längeren Gelenkbusse ausgeliefert, knapp 30 Stück insgesamt.



Neben dem herkömmlichen Elektroantrieb werden die O-Busse für Solingen – dort BOB (Batterie-Oberleitungs-Bus) genannt – mit Traktionsbatterien mit 45 kWh Kapazität ausgestattet, wodurch sie eine längere Strecke ohne Anschluss an die mit Hochspannung betriebene Oberleitung zurücklegen können. (ampnet/jri)