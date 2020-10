Heßke geht zu Volkswagen-Renting S.A.

Harald Heßke (57), derzeitiger Chef der Volkswagen-Bank, wechselt zum 1. Oktober nach Spanien, wo er die Geschäftsführung von Volkswagen-Renting übernimmt. Oliver Roes (50) übernimmt seinen Posten. Seit dem 1. Juli ist er als Generalbevollmächtigter in die Geschäftsleitung der Volkswagen-Bank eingetreten.

Diplom-Kaufmann Harald Heßke trat 1990 in den Volkswagen Konzern ein und wechselte 1991 zu den Finanzdienstleistungen. Dort übernahm er verschiedene Leitungsfunktionen in diversen Ländern, unter anderem als Geschäftsführer Finanz und Administration in Spanien und Mexiko. In Deutschland verantwortete Heßke bis 2014 das Controlling bevor er bis Ende Januar 2016 als Country Manager Back Office die Volkswagen Bank in Frankreich leitete. Im Februar 2016 trat Heßke schließlich in die Geschäftsführung der Volkswagen Bank ein. Dort war er zuletzt für die Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr sowie Group Treasury & Investor Relations verantwortlich.



Diplom-Mathematiker Oliver Roes begann im Jahr 2000 seine berufliche Laufbahn im Risikomanagement der Volkswagen-Bank. Zwischen Stationen bei Volkswagen Finans Sverige AB in Södertälje, Schweden (2006 – 2008), und bei Volkswagen Financial Services in Puebla, Mexiko (2011 – 2014) arbeitete Roes als Assistent des Finanzvorstandes der Volkswagen Financial Services und leitete das Controlling der Volkswagen-Bank. Seit Oktober 2014 ist Roes als Leiter Controlling für die finanzielle Gesamtsteuerung der Volkswagen Financial Services verantwortlich und berichtet direkt an den Vorstand.