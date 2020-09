Paul Casey locht für Porsche ein

Der Titelverteidiger der Porsche European Open, Paul Casey, startet als Markenbotschafter für die Sportwagenmarke aus Zuffenhausen in die diesjährigen US-Open. Casey wird bei den US Open in der kommenden Woche erstmals das Porsche-Logo auf seinem Golfbag präsentieren. Zudem wird er bei weiteren Events der Marke als Experte auftreten.

Seit knapp zwei Jahrzehnten ist Casey in der Weltspitze zu finden. Er war die Nummer drei der Welt, zuletzt Stammgast in den Top 20 und gewann drei Mal den Ryder Cup. Seinen 19. Profi-Titel feierte er bei den Porsche European Open 2019. (ampnet/deg)