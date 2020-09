Nur der Rebell bleibt außen vor

Honda hat seine 500er-Mittelklasse-Baureihe fit für die Euro-5-Norm gemacht. Neue Farben für die F, schärfere Grafik für die CBR und ein roter Rahmen für die X.

Lediglich die CMX 500 Rebel bleibt auch als Euro-5-Maschine so, wie sie ist. Sie ist ohnehin der Bestseller im Quartett und belegt im bisherigen Jahresverlauf Platz sieben in der Zulassungsstatistik, fällt aber für Honda trotz des gleichen Motors intern nicht in die CB-500-Linie. (ampnet/jri)