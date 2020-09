Bahn klinkt bis 2050 den Diesel aus

DB prüft verschiedene Möglichkeiten für alternative Antriebe und Kraftstoffe. Die Versuche mit einem Öko-Diesel, der die CO2-Emissionen um 90 Prozent reduziert, erlauben nun einen ersten Praxistest zwischen Westerland und Niebüll. "2050 wird die DB kein einziges Fahrzeug mehr mit Diesel fahren", gibt die Technik- und Digitalisierungsvorständin der Deutschen Bahn, Prof. Sabina Jeschke, zu verstehen. Bisher liefen dort 250 Millionen Liter Diesel pro Jahr durch die Brennräume.

Das hauseigene Advanced Trainlab, ein Versuchszug in dem derzeit Öko-Diesel getestet wird, ist ein Weg die Emissionen zu nullen. Ein anderer wäre die Verwendung alternativer Antriebe, wie etwa von Hybriden. Diese werden von der Deutschen Bahn bereits eingesetzt. Auch batteriegetrieben E-Züge sind in Planung und sollen sich an Oberleitungsinseln aufladen. Die Brennstoffzelle wartet ebenfalls auf ihren Einsatz. (ampnet/deg)