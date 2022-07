Die Star Alliance geht auf die Schiene

Die Deutsche Bahn wird der weltweit erste intermodale Partner der Star Alliance. Durch die neue Kooperation können Bahnkunden und Passagiere der Mitgliedsfluggesellschaften ab 1. August ihre Reise einfacher als bisher auf der Schiene beginnen oder beenden. Damit wird das seit bestehende Angebot Lufthansa Rail Express deutlich erweitert und ausgebaut.

„Von Freiburg nach Singapur: Dafür braucht es nur noch ein einziges Ticket. Wir vernetzen unsere Angebote so, dass wir die jeweiligen Stärken unserer Verkehrsträger optimal nutzen können“, betont Michael Peterson, DB-Vorstand für den Personennahverkehr. Zugleich leiste die engere Zusammenarbeit einen spürbaren Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen. Flugpassagiere profitieren beim Kauf eines Kombi-Tickets von verschiedenen Vorteilen.



Die Star Alliance mit ihren insgesamt 26 Fluggesellschaften will das System auch in anderen Ländern einführen. (aum)