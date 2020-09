Deboeuf wird Execuitive Vice President bei PSA

Arnaud Deboeuf (53) ist zum Executive Vice President Manufacturing & Supply Chain der PSA-Gruppe ernannt worden. Er tritt finfolge der Ernennung von Yann Vincent zum CEO von ACC (Automotive Cell Company), einem mit Total gegründeten Joint Venture zur Batterieherstellung, ins Executive Committee ein.

Arnaud Deboeuf ist Absolvent der Ecole Polytechnique und der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées und verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Er kam im September 2019 als Director of Industrial Strategy zum PSA-Konzern, nachdem er verschiedene Positionen bei Renault innehatte. (ampnet/jri)