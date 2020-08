Das Ari 345 kommt auf drei Rädern mit Pritsche oder Koffer

Ari Motors aus Borna in Sachsen erweitert seine Modellpalette um das elektrische Lasten-Kleinkraftrad Ari 345 (45 km/h). Es kann mit Pritsche oder Koffer in jeweils drei Aufbaugrößen bestellt werden. Die maximale Ladelänge beträgt 1,55 Meter, das größtmögliche Transportvolumen 1,8 Kubikmeter. Die Nutzlast beträgt 325 Kilogramm. Der Koffer verfügt serienmäßig über zwei geteilte Hecktüren sowie eine Seitentür. Optional kann auch eine weitere Seitentür sowie ein Rolltor am Heck bestellt werde. Die Pritsche kann manuell gekippt werden. Auf Wunsch sind ein Laubgitter und eine Plane erhältlich.

Das halboffene Ari 345 verfügt über Rückfahrkamera, Radio mit Bluetooth-Funktion und USB-Anschluss. Wegen des Kabinendachs und des Drei-Punkt-Gurts besteht keine Helmpflicht. Als Zubehör können eine Rundumleuchte, ein Dachgepäckträger oder eine auf die Firma abgestimmte Folierung des Fahrzeugs bestellt werden. Der Motor leistet 4 PS (3 kW). Als Reichweite gibt der Hersteller bis zu 55 Kilometer an, 100 Kilometer sind es mit einem Zusatz-Akku. Der Elektro-Kleinsttransporter ist zu Preisen ab 5995 Euro.



Die Servicearbeiten übernehmen die mehr als 600 „Point S”- und „Automeister“-Filialen. (ampnet/jri)