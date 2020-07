Goodyear weiß wann der Reifen dran ist

Ein sogenannter Fleet-Tracker von Goodyear ermöglicht eine genaue Erfassung der Kilometerleistung sowie die Prognose von Wartungs- und Wechselterminen. Laut einer Pressemitteilung erfasst er mit einer Genauigkeit von 95 Prozent, wie viele Kilometer mit dem Reifen bereits gefahren wurden. Durch die Verfolgung per GPS soll auch das Trailer-Management und die Routenüberwachung leichter werden.

Der Fleet-Tracker zeichnet via GPS die Route eines Fahrzeugs und seine Kilometerleistung kontinuierlich auf. Alle 15 Minuten registriert er den aktuellen Standort; der Datenupload erfolgt entweder alle zwei Stunden oder bei Beginn und Ende der Fahrt. Befindet sich das Fahrzeug außerhalb des Empfangsbereichs, ist die Speicherkapazität groß genug, um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen. 55.000 Datensätze finden auf dem Speicher Platz.



Die Daten werden über das Mobilfunknetz in die Goodyear-Cloud übertragen und analysiert. Per App und Web-Portal lässt sich die gesamte Flottenhistorie nachverfolgen. Kundenspezifische Berichte sollen dem Anwender einen detaillierten Überblick über die gefahrenen Kilometer und die Route geben. Steht das Fahrzeug still, wechselt das System in den Schlafmodus. (ampnet/deg)