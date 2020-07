Nissan lässt die Sonne nicht untergehen

Erkennungszeichen, Alleinstellungsmerkmal und Visitenkarte: Einem Markenemblem kommt eine zentrale Bedeutung zu, meist über viele Jahre und Jahrzehnte. Mit einem neuen Corporate Design samt neuem Logo sieht sich der japanische Hersteller „fit für die Zukunft“.

Unternehmensgründer Yoshisuke Aikawa folgte mit dem Emblem dem Leitsatz „Shisei tenjitsu o tsuranuku" (zu Deutsch: „Ein starker Glaube durchdringt sogar die Sonne"). So stand und steht der Nissan-Schriftzug im Logo symbolisch vor der aufgehenden Sonne und erinnerte damit auch an den ursprünglichen Namen des Unternehmens: Datsun. Die neue „Visitenkarte" der Marke bleibt der Sonne treu, soll aber in die Zukunft weisen.



Das neue Logo kommt ab sofort sowohl in digitaler als auch in physischer Form zum Einsatz. Die neuen Nissan Elektrofahrzeuge ziert dabei ein exklusives, von 20 LED beleuchtetes Logo, das den Fahrzeugen eine markante visuelle Präsenz verleiht. Das erste Modell mit dem neuen Emblem ist der kürzlich enthüllte Nissan Ariya.