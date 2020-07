Leser wählen Lieblings-Kraxler

Bei der Fachzeitschrift "Off Road" haben die Leser zum 38. Mal ihre Lieblings-Geländewagen und SUVs gewählt. Die Ausschreibung fand zwischen März und Mai in drei Ausgaben des Magazins statt. Zur Wahl standen 248 Fahrzeuge in 13 Kategorien. Die Sieger wurden aus insgesamt 41.538 Stimmen ermittelt.

Bei der Leserwahl haben sich der Suzuki Jimny (Geländwagen), die Mercedes-Benz G-Klasse (Luxus-Geländewagen), der Ford Ranger (Pick-Up), der Jeep Renegade (Kompakt-SUV), der Subaru Forester (SUV), der Volvo XC 90 (Luxus-SUV), der Audi A6 Allroad Quattro (Crossover), der VW T-Croiss (2WD-SUV), der Audi e-Tron (Alternative Antriebe), der Mercedes-Benz Unimog (Sonderfahrzeuge), der Quadix Buggy (Side-by-Sides), der Land Rover Defender (Newcomer) und der Gollek Jimny Extreme 33 (4x4-Tuning) druchgesetzt. (ampnet/deg)