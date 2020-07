Opel verlängert Mehrwertsteuer-Aktion

Seit dem 1. Juni schenkt Opel allen deutschen Kunden die Mehrwertsteuer. Die Aktion der Rüsselsheimer wird nun bis zum 30. September verlängert. Die Aktionspreise gelten bei Barkauf für viele Baureihen wie etwa Astra, Corsa, Crossland X und Grandland X ab der Ausstattung Edition. Ausgenommen sind die Business-Sondermodelle sowie der batterie-elektrische Opel Corsa-e.

Ebenfalls in die nächste Runde geht die „Opel-Flat for free“. Das Rundum-sorglos-Paket für viele Bestandsfahrzeuge ab der Ausstattung Edition umfasst drei Jahre Garantie, bis zu drei Inspektionen in drei Jahren gemäß Opel-Serviceplan und drei Jahre Mobilservice. Dieses Angebot gilt für Bestandsfahrzeuge noch bis zum 30. Juli 2020. Für den Astra läuft die Aktion noch bis zum 30. September 2020 bei allen teilnehmenden Händlern. (ampnet/deg)