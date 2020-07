Autostadt: Fahrerlebnisse sind trotz Covid-19 möglich

Ob in Schräglage im Geländeparcours, beim 90-minütigen Sicherheitstraining auf nasser Straße oder bei einer Probefahrt mit einem Golf-e im Wolfsburger Umland: Dank eines neuen Sicherheitskonzepts sind alle drei Fahrerlebnisangebote der Autostadt wieder buchbar. Zu den Vorkehrungen bei den Fahrten zählen das Ausfüllen eines Registrierungsblattes, eine Folie zwischen Fahrer- und Beifahrersitz sowie das umfangreiche Reinigen, Lüften und Desinfizieren der Fahrzeuge nach jeder Fahrt. Zusätzlich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Insassen Pflicht.

Die technischen Möglichkeiten aktueller Offroad-Fahrzeuge des Volkwagen-Konzerns können dank spezieller Hindernisse wie einem Wassergraben, Treppenstufen oder einer überdimensionalen Wippe unter Anleitung von Instruktoren im Geländeparcours der VW-Erlebniswelt in Wolfsburg getestet werden. Die entsprechenden Fahrten können täglich je nach Wunsch für 30 oder 45 Minuten gebucht werden.



Im Rahmen der Sicherheitstrainings der Autostadt lernen Interessierte, ein Fahrzeug in unerwarteten Situationen und bei schwieriger Wetterlage sicher zu steuern. Per Funk werden sie dabei von Instruktoren angeleitet, das sichere Fahren auf nasser Fahrbahn und im Slalom zu üben. Die 90-minütigen Trainings mit gestellten Fahrzeugen finden immer am Montag und Freitag, jeweils um 11 Uhr und 15 Uhr, statt. Beide Angebote sind buchbar unter 0800 288 678 238 oder im Online-Ticketshop der Autostadt.



Kostenlose Probefahrten sind aktuell mit einem Volkswagen e-Golf möglich. Instruktoren begleiten die Gäste auf einer Erkundungstour durch das Wolfsburger Umland und erklären die Funktionsweise des Elektrofahrzeugs. Die Probefahrt „Alternative Antriebe“ wird täglich nach Verfügbarkeit angeboten und kann direkt im „MobiDeck“ des Servicehauses oder ebenfalls im Online-Ticketshop gebucht werden.



Die Autostadt bittet alle Teilnehmer, die Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten. (ampnet/av)