Drei deutsche Toyota-Händler gehören zu den besten in Europa

Europas beste Toyota Händler stehen fest, darunter sind drei deutsche Vertragspartner. Sie erhalten in diesem Jahr die „Ichiban“-Auszeichnung. Mit dem Preis, dessen Name sich vom japanischen Begriff für „Nummer eins“ ableitet, würdigt Toyota alljährlich außergewöhnliches Engagement und hohe Kundenzufriedenheit im europäischen Handel.

Zu den besten deutschen Toyota-Händlern gehören in diesem Jahr Rietmann & Leifkes aus dem nordrhein-westfälischen Coesfeld und das Auto Centrum Lass aus Kronshagen bei Kiel. Das Autohaus Helmut Metzger aus dem baden-württembergischen Widdern sichert sich nach 2017 zum zweiten Mal den „Ichiban“-Titel. Entscheidend sind für die Auszeichnung in puncto Kundenzufriedenheit eine hohe Weiterempfehlungsquote, wenig Beschwerden und eine langfristige Kundenbindung – allesamt Eigenschaften, die für eine hohe Kundenzufriedenheit sprechen.



Auf die persönliche Begegnung mussten die „Ichiban“-Preisträger Corona-bedingt verzichten: Statt eines Ausflugs nach Venedig hat Toyota Motor Europe in diesem Jahr eine virtuelle Feier per Live-Stream veranstaltet. (ampnet/jri)