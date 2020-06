Drei Neuzugänge für den silbernen Schwarm im Porsche-Pavillon

Porsche hat in seinem Marken-Pavillon in der Wolfsburger Autostadt drei Neuzugänge. Sie bilden die Spitze eines silberfarbenen Schwarms, der aus 28 Miniaturen im Maßstab 1:3 besteht und durch die Historie des Sportwagenherstellers führt. Neu gezeigt werden als Original jeweils in Silber der Macan GTS sowie der 911 Carrera 4S mit rotem Cabrio-Verdeck und ein Taycan Turbo S. Das Spitzenmodell der Taycan-Familie – der ersten vollelektrischen Porsche Sportwagen-Reihe – bringt 761 PS (560 kW) auf die Straße und beschleunigt dabei in 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h.

Darüber hinaus können die Besucher im Rahmen einer Sonderausstellung mehr zum Thema Elektromobilität bei Porsche erfahren. Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte kann der Porsche-Pavillon während der Öffnungszeiten der Autostadt von 10 bis 17 Uhr besucht werden. (ampnet/av)