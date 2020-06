Mal wieder über 500.000 Abrufe beim „Auto-Medienportal“

Mit 282.423 Textdateien sowie 237.138 Abrufen oder Downloads von Fotos und Videos hat das „Automedienportal“! in der vergangenen Woche mal wieder die Latte von 500.000 deutlich übersprungen.

Bei den Texten waren dies die Top Ten:



1. Historie und Histörchen (86): Der König von Wolfsburg

2. Fahrbericht Tesla Model 3: Ohne Überschallknall

3. Prof. Friedrich Indra: Die Kunden werden ihre alten Autos behalten

4. Unterwegs mit dem Ford Mondeo Turnier Hybrid: Schlösser mit den Füßen im Wasser

5. Fahrvorstellung Ford Explorer Plug-in-Hybrid: Der Koloss von Chicago

6. 110 Jahre Alfa Romeo (7): Zweimal Auto des Jahres

7. Mehr Schick am Heck des Eclipse Cross

8. Vorstellung Cupra Formentor: Schluss mit lustig

9. Modellpflege Jaguar I-Pace: Schneller laden, cooler unterhalten

10. Fahrvorstellung Mazda MX-30: Schöner stromern zum Schnäppchenpreis



Angesichts der abgesagten Premieren besinnen sich viele Autoren und Presseabteilungen auf die Vergangenheit. So bei dem Video der Woche. Es zeigt, wie MAN bereits in den 1970er-Jahren Elektrobusse erprobte – mit Batterie im Anhänger. Das Foto der Woche lieferte Yamaha mit einer Geländeszene der Ténéré 700 Rallye Edition. (ampnet/Sm)