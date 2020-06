Neue Motorradjeans von Büse

Zum Angebot an Biker-Jeans steuert Büse nun die Denver bei. Bei der neuen Hose sind die Kevlarfasern mit dem Außenstoff fest verwoben, so dass sie komplett verstärkt ist und nicht mehr nur an den sturzrelevanten Stellen. Die höhenverstellbaren Knieprotektoren fügen sich nahtlos im Gewebe ein, Hüftprotektoren sind nachrüstbar. Der Stretch-Anteil soll für eine gute Passform der Motorradjeans im Five-Pocket-Style sorgen. Das Innenfutter besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle.

Büse bietet die Denver in verschiedenen Damen- und Herrengrößen zum Preis von 229,95 Euro an. (ampnet/jri)