Ein Rekordversuch trotz oder wegen Corona?

Die Redaktion hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um in Corona-Zeiten das Thema Mobilität trotz der Kontaktsperren hoch und unterhaltsam zu halten. Die Zahlen der vergangenen Woche reichen mit 265.158 Abrufen oder Downloads von Texten und 327.245 Downloads von Fotos und Videos dicht an die Rekordmarke von 600.000 heran.

Bei den Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Quadrifoglios können autonomes Fahren auf Stufe 2

2. Das E-Bike ist nicht zu bremsen – Corona wirft erste Schatten

3. Fahrbericht Kia Niro Plug-in Hybrid: Geiziger Teilzeitstromer

4. Feiern hinter der Frontscheibe

5. Lorinser baut Puch G zum Wohnmobil um

6. Toyotas SUV-Flaggschiff kommt nach Europa

7. 50 Jahre Toyota in Deutschland (4): Ein Japaner wird europäischer

8. Fahrbericht Jaguar I-Pace: Stromernder Kater kann auch Kralle

9. Im Bücherregal: Ursprung, Höhenflug und Niedergang des Bonanzarads

10. Vorstellung VW Golf GTI: Eine Ikone erneuert sich



327.245 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag eines über den Jaguar F-Type R vor, bei den Fotos eines von den beiden neuen Quadrifoglio-Modellen von Alfa Romeo. (ampnet/Sm)