Webasto mischt den Vorstand neu

Dr. Rolf Burlander (61) ist Vorsitzender des Aufsichtsrates von Webasto. Er tritt als Aufsichtsratsvorsitzender der Webasto SE die Nachfolge von Franz-Josef Kortüm an, der sein Amt im vergangenen Jahr niedergelegt hatte. Den stellvertretenden Vorsitz des Gremiums übernimmt Dr. Wolfgang Ziebart (70), der seit April 2019 dem Aufsichtsrat von Webasto angehört, von Werner Baier, dem Urenkel des Unternehmensgründers Wilhelm Baier. Darüber hinaus übernimmt Arne Kolfenbach (45) zum 1. September 2020 die Position des Chief Financial Officer (CFO).

Werner Baier vertritt als Mitglied des Aufsichtsrats weiterhin – ebenso wie Gerhard Mey – die Interessen der Eigentümer von Webasto. Mit Dr. Rolf Bulander steht dem Aufsichtsrat von Webasto nun ein Experte der Automobilindustrie vor. Der promovierte Maschinenbau-Ingenieur war zuvor mehr als 30 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Bosch tätig. Zuletzt verantwortete er als Mitglied der Geschäftsführung den Unternehmensbereich Mobility Solutions.



Die Position des Chief Financial Officer im Webasto-Vorstand übernimmt Arne Kolfenbach von Jürgen Reimer. Reimer verantwortete in den vergangenen sieben Jahren als CFO die Bereiche Finanzen und Informationstechnologie. Er wechselt nach insgesamt zwölf Jahren bei Webasto auf eigenen Wunsch zum 1. September 2020 zur Diehl-Gruppe, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.



Arne Kolfenbach hat in den letzten 20 Jahren verschiedene kaufmännische Funktionen in Beratung und Industrie bekleidet. Seit 2004 war er für den Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus tätig, wo er zuletzt als Senior Vice President die Finanzen des Geschäftsbereichs Connected Intelligence sowie des Digital Transformation Office der Defence and Space Division verantwortete.



Der Aufsichtsrat der Webasto SE setzt sich seit dem 13. Mai 2020 wie folgt zusammen: Dr. Rolf Bulander (Vorsitzender), Dr. Wolfgang Ziebart (stellv. Vorsitzender), die Vertreter der Eigentümerfamilien Werner Baier und Gerhard Mey sowie die Arbeitnehmervertreter Reinhard Bersch und Mirco Eschrich. Den Vorstand der Webasto SE bilden ab 1. September 2020:

Dr. Holger Engelmann (Vorsitzender), Matthias Arleth (stellv. Vorsitzender), Freddy Geeraerds und Arne Kolfenbach. (ampnet/deg)