SUVs hielten im April den größten Marktanteil

In den vom Kraftfahrt-Bundesamt geführten 13 Fahrzeugklassen gab es im April zwei Führungswechsel. Meistverkauftes Modell unter den so genannten Minis (A-Segment, Kleinstwagen) war der VW Up. In der Oberklasse war der Audi A7 die zulassungsstärkste Baureihe. Aufgrund der Corona-Krise lagen die Verkäufe in allen Segmenten weit unter dem Vorjahresmonat.

Am stärksten büßten die Mini-Vans mit einem Minus von 84,3 Prozent und einem Prozent Marktanteil ein. Am glimpflichsten kamen Geländewagen davon. Von ihnen wurden 46 Prozent weniger als im April 2019 verkauft. Den höchsten Marktanteil hielten dennoch die SUVs mit 20,3 Prozent, dicht gefolgt von der Kompaktklasse (20,1 Prozent) (ampnet/jri)