Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Wir sind wohl unbescheiden geworden, so dass uns 206.529 abgerufene und heruntergeladene Texte und 137.258 Foto- und Video-Downloads nicht mehr als das erscheinen, was sie sind – eine Menge Material für unsere Kollegen.

Bei den Texten waren die die Top Ten der Woche:



1. Mit aufgestockter Elektroprämie den Handel beleben

2. Autohandel liegt brach: Viele fürchten den Corona-Tod

3. Die BMW R 18 rockt und rollt ab Herbst

4. Kommentar: Ein Schuss in den Ofen

5. Die drei von Bugatti – moderne Stellvertreter auf Erden?

6. Fahrbericht Opel Corsa 1.2 DIT: Trotz harter Bandagen sehr charmant

7. Erdgas: Ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative

8. Fahrbericht Skoda Kamiq Style 1.6 TDI: Gut gestreckt

9. „Haben Sie überhaupt offen?“

10. Fahrbericht Toyota Land Cruiser 2.8 L D-4D: S-U-Wie?



137.258 Foto- und Video-Dateien lieferte unser Server in der Osterwoche an unsere Abnehmer als Downloads aus. (ampnet/Sm)