Audi packt Corona-Paket mit fünf Millionen Euro

Audi unterstützt in der Corona-Krise medizinische und soziale Einrichtungen in seinen Heimatregionen und leistet humanitäre Hilfe auf nationaler und internationaler Ebene. Dafür stellt das Unternehmen jetzt fünf Millionen Euro Soforthilfe bereit. Dieses Paket haben der Vorstand der Audi AG und die Betriebsräte an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm jetzt auf den Weg gebracht. (ampnet/Sm)

