Der eigene Fingerabdruck auf dem Porsche 911

Porsche hat ein Direktdruckverfahren entwickelt, mit dem grafische Elemente in höchster Qualität auf bereits lackierte Karosserieteile aufgetragen werden können. Zunächst können Käufer eines 911 die Fronthaube mit einem Design basierend auf dem eigenen Fingerabdruck individualisieren lassen. Mittelfristig werden weitere kundenindividuelle Designs möglich sein.

Für das Projekt wurde im Lackbereich des Ausbildungszentrums in Zuffenhausen eine so genannte „Technologiezelle“ aufgebaut. Dort wurde die neue Soft- und Hardware sowie der zugehörige Lackier- und Herstellungsprozess entwickelt und erprobt. „Direct Printing“ ermöglicht Designs, die mit einer herkömmlichen Lackierung nicht möglich sind. Gegenüber einer Folierung ist die neue Technologie in Anmutung und Haptik deutlich höherwertiger. Sie ähnelt der Funktionsweise eines Tintenstrahldruckers: Mit Hilfe eines Druckkopfes wird Lack automatisiert und ohne Sprühnebel (Overspray) auf dreidimensionalen Bauteilen aufgebracht. Durch die separate Ansteuerung der Düsen kann jeder Farbtropfen gezielt appliziert werden.



Entscheidet sich ein Kunde, seinen Elfer mit dem Direct-Printing-Verfahren individualisieren und veredeln zu lassen, demontieren die Spezialisten der Porsche-Exclusive-Manufaktur im Anschluss an die Serienproduktion die Fronthaube. Um eine Zweckentfremdung auszuschließen, werden die biometrischen Daten des Kunden bearbeitet. Der gesamte Prozess läuft in direkter Kommunikation mit dem Kunden ab, der jederzeit den vollen Überblick über die Verwendung seiner Daten behält und in die Erstellung seiner Druckgrafik eingebunden ist. Nach der individuellen Lackierung per Roboter wird eine Klarlackschicht aufgebracht und die Haube manuell auf Hochglanz poliert. Anschließend wird das veredelte Bauteil wieder eingebaut.



Das Angebot kostet in Deutschland 7500 Euro und ist ab März erhältlich. Ansprechpartner sind die Porsche-Zentren, die den Kontakt zu den Kundenberatern der Porsche-Exclusive-Manufaktur in Zuffenhausen herstellen. Diese begleiten den Kunden in einem persönlichen Dialog – von der Abgabe des Fingerabdrucks, bis zur Fertigstellung des Fahrzeugs. (ampnet/jri)