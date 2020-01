Die wertvollsten Automarken: Porsche legt am meisten zu

Unter den Automarken hat Porsche im Jahr 2019 mit +9 Prozent am meisten zugelegt. Kia zählt mit -7 Prozent zu den großen Verlierern, während der Mutterkonzern Hyundai mit +5 Prozent eine positive Entwicklung zeigt. Das sind Ergebnisse der jährlichen Studie von „Interbrand“ zur Entwicklung der wichtigsten Marken der Welt. Einmal im Jahr erstellt die weltweit führende Agentur für Markenarbeit ein Ranking mit den weltweit wertvollsten 100 Marken aller Branchen.

Hier das Ranking der Automobilhersteller in den Top 100 in Milliarden US-Dollar:



7. Toyota +5 Prozent: 56,246

8. Daimler +5 Prozent: 50,832

11. BMW +1 Prozent: 41,440

21. Honda +3 Prozent: 24,422

35. Ford +2 Prozent: 14,325

36. Hyundai +5 Prozent: 14.325

40. VW +6 Prozent: 12.921

41. Audi +4 Prozent: 12.689

50. Porsche +9 Prozent: 11.562

5. Nissan - 6 Prozent: 11,589

78. Kia - 7 Prozent: 6,428

85. Land Rover- 6 Prozent: 5.855

90. Mini +5 Prozent: 5,552



Die Agentur zählt zu den bedeutendsten ihrer Art und gehört zur „The Brand Consulting Group of Omnicom. Das Ranking nennt den Markenwert, so wie er bilanziert sein müsste und die Entwicklung im Laufe des Jahres. Alle Ergebnisse unter www.interbrand.com. (ampnet/Sm)