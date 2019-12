Audi-Belegschaft spendet Rekordsumme

Die Belegschaft von Audi am Stammsitz in Ingolstadt hat bei ihrer traditionellen Spendensammlung zur Weihnachtszeit die Rekordsumme von 725.000 Euro zusammengebracht. Darin enthalten ist auch ein Beitrag des Unternehmens. 99,7 Prozent aller Mitarbeiter leisteten eine Spende. Das Geld kommt 106 karitativen und sozialen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden zugute.

Zuvor hatten bereits die Kollegen am kleineren Standort Neckarsulm 285.000 Euro für Menschen in Not in ihrer Region gesammelt. (ampnet/jri)

