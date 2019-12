Jährlich spendet die Audi-Belegschaft in Neckarsulm an karitative Einrichtungen in der Region. Zusammen mit dem Beitrag des Unternehmens beträgt die Weihnachtsspende in diesem Jahr insgesamt 285.000 Euro. Mit dem Geld werden Kinder und Erwachsene unterstützt, die in Not sind. Die Vertreter von entsprechenden Vereinen und Institutionen nahmen die Spendenfeier im Audi-Forum Neckarsulm entgegen. (ampnet/jri)