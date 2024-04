Bei La Strada alles im grünen Bereich

Im April 2024 hat die Reisemobilmanufaktur La Strada im hessischen Echzell ihren gesamten Stromverbrauch auf Ökostrom umgestellt. Selbst erzeugter Solarstrom einschließlich eines Batteriespeichers wird ergänzt durch einen neuen Ökostrom-Vertrag, der eventuelle Engpässe abfedern soll. So verwendet das Unternehmen seit 1. April 2024 auf dem gesamten Werksgelände in Echzell nur noch grünen Strom.

Auf dem Dach der Produktionshalle wurde eine 165 Kilowatt-Peak (kWp) Solaranlage installiert. Als Stromspeicher dient ein Batteriespeicher des Typs Tesvolt TS HV 80 E, der 75 kWp des Solarstroms speichert. So können die zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten für E-Autos auch bei trübem Wetter ihren Dienst tun. Bei Sonnenschein fließt der produzierte Strom direkt in die Ladesäulen, die gleichzeitig vier Elektroautos mit bis zu 22 kW aufladen können.



„Durch den selbst erzeugten Solarstrom wird unser Bedarf an externer Stromeinspeisung soweit gedrosselt, dass wir die laufenden Stromkosten trotz des höheren Preises für Ökostrom sogar verringern konnten,“ freut sich Marco Lange, geschäftsführender Gesellschafter der La Strada Fahrzeugbau GmbH. „Auf diese Weise können wir nun zugleich umweltfreundlicher produzieren und unsere Betriebskosten optimieren.“



La Strada ist ein auf kompakte Reisemobile spezialisierter Freizeitfahrzeughersteller. In der mehr als 35-jährigen Unternehmensgeschichte ist es der Marke gelungen, sich als Premiumanbieter im Segment der ausgebauten Kastenwagen-Reisemobile zu etablieren. Gestartet als kleiner Familienbetrieb entwickelte sich die Reisemobilmanufaktur zum europaweit tätigen Kleinserienhersteller. Rund 50 Mitarbeiter bauen heute unter der Führung der Eigentümer Marco Lange und Andreas Dalchow vierzehn unterschiedliche Modelle in den drei Baureihen Avanti, Regent und Nova. Als Basis dienen dabei überwiegend Fiat Ducato und Mercedes-Benz Sprinter, die Jahreskapazität des Betriebes in der hessischen Wetterau liegt bei rund 300 Fahrzeugen. (aum/mk))