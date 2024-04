Elektrische Heckklappe für Pick-ups

Elektrisch öffnende Heckklappen sind heutzutage vielfach Standard beim Pkw. Der Coburger Automobilzulieferer Brose hat da eine Marktlücke entdeckt: Warum sollten sich nicht auch die Ladeklappen von Pick-ups elektrisch betätigen lassen? Ein entsprechendes System ist jetzt in Serie gegangen und soll dem Familienunternehmen vor allem in Nordamerika ein Marktwachstum bescheren, schließlich ist in den USA jedes fünfte verkaufte Auto ein Pritschenwagen.

Das System umfasst einen neuen Antrieb, ein Steuergerät und zwei Schlösser mit Zuziehhilfe. Alle Komponenten werden von Brose eigens entwickelt und produziert. Bei der Entstehung des Ladeklappenantriebs gab es mehrere Besonderheiten zu berücksichtigen. Nutzer verwenden Pick-ups häufig in staubigem und matschigem Gelände oder dazu, Boote in Gewässer zu lassen. Basierend auf einem Türantrieb entwickelte Brose eine Ausführung, die wasser- und staubunempfindlich ist. (aum)