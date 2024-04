Der MG 3 Hybrid Plus startet bei 19.990 Euro

Zuletzt gab es von MG ausschließlich neue Elektroautos. Mit dem Modell 3 Hybrid Plus kommt Ende Mai nun ein Vollhybrid auf den Markt, der ab sofort vorbestellt werden kann. Der Kleinwagen bildet mit Preisen ab 19.990 Euro künftig das Einstiegsmodell. Erhältlich sind drei Ausstattungsvarianten.

Der MG 3 Hybrid Plus verfügt unter anderem über ein sieben Zoll großes Instrumentendisplay und einen mit 10,25-Zoll-Farbtouchscreen für das Infotainment inkluisve Android Auto und Apple Carplay. Das Kofferraumvolumen beträgt je nach Messmethode 241 Liter im Blockmesserfahren bzw. 293 Liter, bei umgeklappter Sitzbank sind es bis zu 983 Liter.



Der MG 3 Hybrid Plus kombiniert einen 102 PS (75 kW) leistenden 1,5-Liter-Benziner mit einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor. Das summiert sich zu einer Systemleistung von 195 PS (143 kW). Als Normverbrauch werden 4,4 Liter je 100 Kilometer genannt. Die Kraftübertragung übernimmt eine Drei-Gang-Automatik. Mit an Bord sind unter anderem ein Frontkollisionswarner und Spurhalteassistent, ACC, die intelligente Fernlichtsteuerung und eine Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien.



Die Ausstattungsvariante Comfort (ab 21.490 Euro) bietet zusätzlich einen Heckscheibenwischer, automatisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel, Lüftungsdüsen hinten, zwei zusätzliche Lautsprecher und ein Startknopf sowie 16-Zoll-Leichmetallfelgen. Beim Luxury kommen unter anderem Regensensor, Toter-Winkel-Warner, Spurverlasens- und Querverkehrswarner hinten dazu. Weitere Ausstattungsmerkmale des ab 23.990 Euro erhältichen Topmodells sind Sichtschutzverglasung ab B-Säule, Mikrofaser-Lederlenkrad, schlüsselloses Zugangssystem, beheizbare Teilledersitze vorn und eine Lenkradheizung. (aum)