Toyota geht auf Parcours-Tour

Toyota geht zum dritten Mal auf „Aygo X Parcours“-Tour. Die Veranstaltung macht jeweils für mehrere Tage an elf Orten in Deutschland Station. Dort müssen die Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit einen Hinderniskurs absolvieren. Unter dem Motto „Parcours für alle“ soll jeder, der möchte, die Gelegenheit bekommen, die trendige Sportart einmal auszuprobieren (https://aygox-tour.de).

Die Toyota-Aygo-X-Parcours-Tour endet Mitte Oktober. Ende Januar nächsten jahres findet dann in Hamburg das Finale mit den 32 besten Männern und jeweils 16 besten Frauen und Teens. Als Hauptpreis gibt es für den besten Teilnehmer und die beste Teilnehmerin je einen Aygo X. Die erfolgreichsten Jugendlichen bekommen Sachpreise. (aum)