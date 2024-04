Die dunkle Seite des Range Rover Sport

Range Rover offeriert für den Sport das „Stealth Pack“ (= Tarnkappe bzw. heimlich), das dem SUV eine dunkle Note verleiht. Die seidenmatte Außenfolierung in Carpathian Grey mit Karosseriedetails in glänzendem Narvik Black ist ausschließlich für den Dynamic SE erhältlich. Weitere Merkmale sind die 23-Zoll-Räder mit fünf Doppelspeichen und glänzend schwarzer Oberfläche, schwarze Bremssättel, dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule und eine schwarz glänzende Kontrastlackierung des Dachs. Beim Interieur hat der Kunde die Wahl zwischen Sitzbezügen aus perforiertem Windsor-Leder in Ebony oder Light Cloud.

Das 11.550 Euro Stealth Pack steht zunächst für die Sechs-Zylinder-Dieselmotoren und später auch für die Plug-in-Hybride zur Verfügung. Die Satinfolierung wird bereits während der Fahrzeugprodukion aufgebracht und schützt die Karosserie auch vor kleineren Kratzern. Sie lässt sich darüber hinaus einfach entfernen und austauschen. (aum)