Rote Fahne weht auch in Deutschland

Hongqi, 1958 gegründet, war einst der Lieferant der chinesischen Staatsführung. Heute versteht sich die älteste chinesische Automobilmarke „Rote Fahne“ als einzige Luxusmarke der Volksrepublik und wagt sich nun auch auf den deutschen Markt. Der E-HS9 ist in jeder Beziehung eine beeindruckende Erscheinung und soll mit einer luxuriösen Ausstattung überzeugen. Hongqi versteht sich als Top-Premium-Marke, was sich auch bei den Preisen bemerkbar macht. Dem massiven und elektrischen sowie über fünf Meter langem SUV werden in den kommenden Monaten noch drei weitere Modelle folgen. (aum)