Der Autofrühling läutet die Saison in Oschersleben ein

Mit dem traditionellen „Autofrühling“ und einem bunten Programm für die ganze Familie startet die Motorsport-Arena Oschersleben am Samstag (30.3.) in ihre neue Saison. Neben dem Infield ist auch das Fahrerlager zugänglich. Bei freiem Eintritt werden unter anderem ein Showprogramm, Kinderunterhaltung, Hubschrauberrundflüge und eine kleine Ausstellermeile geben. Und natürlich treffen sich jede Menge Autofans mit ihren Fahrzeugen auf dem Gelände.

Zu gewinnen gibt es unter anderem Tickets für das ADAC Race Weekend im Mai, zu sehen ist ein originales DTM-Fahrzeug von Schubert Motorsport. Die Rennserie selbst ist vom 26. bis 28. April in der Mageburger Börde zu Gast. Das Fahrerlager wird am Samstag Schauplatz der Oldtimer Trackdays sein, die am Sonntag fortgesetzt werden. Dann findet im Innenfeld der Rennstrecke ab 10 Uhr auch das große Osterkörbchensuchen statt. 200 Stück warten darauf, gefunden zu werden. Jugendliche und Erwachsene zahlen an diesem Tag fünf Euro Eintritt. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Zugang. (aum)