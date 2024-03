Der Ticketverkauf für die WDW hat begonnen

Ab sofort können Tickets für die World Ducati Week 2024 erworben werden. Das große Markentreffen findet in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juli wieder rund um die Rennstrecke in Misano an der Riviera statt. Das bunte Programm lädt ein zu Probefahrten, Gesprächen mit Ducati-Experten, Fahrt mit der eigenen Maschine auf der Rennstrecke und speziellen Riding Experiences. Mit von der Partie sind auch wieder einige Spitzenfahrer aus dem Moto GP und der World SBK, die beim „Race of Champions“ antreten werden.

Die Karten für die WDW, wie sie gerne abgekürzt wird, gibt es auf der Internetseite Ducati.com. Sie sind als Biker-Pass (Teilnehmer mit Motorrad) und als Visitor-Pass (Sozius oder Teilnehmer zu Fuß) mit Gültigkeit für einen oder alle drei Tage der Veranstaltung erhältlich. Außerdem gibt es mit dem Ticket ermäßigte Eintrittspreise für eine Werksbesichtigung und den Museumsbesuch in Borgo Panigale. Für Minderjährige bis 18 Jahre in Begleitung und Teilnehmer aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitperson ist der Eintritt zur Veranstaltung frei. Mitglieder eines offiziellen Ducati-Clubs erhalten eine Ermäßigung. Vergünstigte Karten gibt es außerdem über die Duacti-Händler. Die regulären Preise reichen von 55 Euro für den eintägigen Besuch bis zu 110 Euro für den Drei-Tages-Biker-Pass. Die Tickets gibt es ausschließlich in digitaler Form.



Eine Neuerung ist die WDW-App, einer für alle zugänglichen Anwendung, die als Plattform für alle Informationen zur World Ducati Week dienen wir. Nach Abschluss des Programms werden alle Neuigkeiten und Aktualisierungen auch auf der dafür angelegten Website, auf den Social-Media-Kanälen von Ducati und auf der offiziellen Facebook-Seite der WDW zu finden sein. (aum)