Die Motorsport-Arena ist in die Rennsaison gestartet

Mit dem Norddeutschen ADAC-Tourenwagen-Cup ist die Motorsport-Arena Oscherlsleben am Wochenende in die Rennsaison gestartet. Knapp 60 Teilnehmer hatten sich für die unterschiedlichen Serien wie NATC Sprint, NATC Endurance und dem Youngster Cup gemeldet. Die Sprints gehen über 20 Minuten, das Endurance-Rennen dauert eine Stunde, und in der Nachwuchsserie können bereits 15-Jährige an den Start gehen.

Den nächsten Wertungslauf haben die NATC-Piloten beim Auswärtsrennen vom 19. bis 21. April auf dem Hockenheim-Ring, bevor es zum Saisonauftakt des ADAC Racing Weekends vom 10. bis 12. Mai wieder nach Oschersleben geht. Auch zum Autofrühling werden einige Fahrer in der Motorsport-Arena zu Gast sein. Der Eintritt zu der Veranstaltung am 30. März mit bunten Programm für Groß und Klein sowie Fahrzeugausstellung ist frei. (aum)