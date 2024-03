Apollo Tyres bringt neuen Vredestein Ultrac Pro

Mit dem Vredestein Ultrac Pro bringt Apollo Tyres in diesem Monat einen neuen Ultra-Ultra-High-Performance-Sommerreifen auf den Markt. Die Gewichtsreduzierung um zehn Prozent führt zu einer geringeren Rotationsmasse, wodurch das Lenkverhalten, die Beschleunigung und die Bremsleistung verbessert werden.

Das Forschung- und Entwicklungteam von Apollo Tyres in den Niederlanden hat sich darauf konzentriert, die für die Struktur und das Profil des UUHP-Reifens erforderliche Materialmenge zu minimieren, was auch die Umwelt entlastet. Dies wurde durch die Einführung einer neuartigen Wulstkonfiguration erreicht, die eine einlagige Konstruktion anstelle des zweilagigen Formats ermöglicht. Das neue Design führt zu einer drastischen Reduzierung der erforderlichen Materialien und dem geringeren Gewicht. Laut Hersteller machen die Verringerung der Masse, die neu entwickelten Gummimischungen und die optimierte Konstruktion den Ultrac Pro in seiner Kategorie zu einem der kraftstoffeffizientesten Reifen.



Der Ultrac Pro wird in verschiedenen Größen von 18 bis 24 Zoll für ein breites Spektrum an Sportwagen, Supersportwagen sowie Hochleistungslimousinen, Coupés und SUV angeboten. (aum/av)