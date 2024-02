Vorschau: Wenig zum jubeln auf dem Jubiläums-Salon

In der kommenden Woche öffnet der Genfer Auto-Salon erstmal wieder seit dem Corona-Lockdown seine Tore. Zum 100-Jährigen Jubliäum sieht das Aussteller-Angebot allerdings mager aus. Als einziger Autobauer aus Europa ist die Renault-Gruppe mit den Marken Renault und Dacia am Lac Leman. Außerdem noch das US-Elektro-Startup Lucid sowie die beiden chinesischen Hersteller MG und BYD. Walther Wuttke ist dennoch vor Ort, berichtet über die Premieren, Neuheiten und Trends.

Apropos Chinesen: Mit dem neuen Wey 03 möchte der Autohersteller Great Wall Motor (GWM) im Luxus-Segment rund um Audi, BMW und Mercedes wildern. Unter der Haube des Midsize-SUV steckt ein Plug-in-Hybrid, der über eine hohe elektrische Reichweite von knapp 160 km verfügen soll. Unser Autor Guido Borck hat den Chinesen ausprobiert und mit ihm einige Runden gedreht.



Jaguar Land Rover will in den nächsten vier Jahren rund 15 Milliarden Pfund investieren, um für jedes Modell eine vollelektrische Variante anbieten zu können. Und schon ab 2025 soll Jaguar zu einer rein elektrischen Luxusmarke werden. Zu einem Ausblick auf 2024 und einer Vorstellung der aktuellen Strategie im deutschen Markt hat uns Jan-Kas van der Stelt, Geschäftsführer Jaguar Land Rover Deutschland GmbH eingeladen.



Der erfolgsverwöhnte Caravaning-Branche will sich nicht mit vermindertem Wachstum zufriedengeben. Von 9. bis 16. März rufen deshalb Handel und Hersteller gemeinsam zu den Caravaning-Tagen, bei denen die Lust aufs Camping weiter geschürt werden soll. Neben attraktiven Angeboten locken Gewinnspiele und Unterhaltung Kunden auf die Höfe.



2024 wird ohnehin ein spannendes Jahr für die Anbieter von Reisemobilen und Caravans. Vor allem Einsteigermarken fürchten Einbußen. Wie sehen dagegen die Erwartung der Premium-Hersteller aus? Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Hymer AG, Alexander Leopold, sprach Michael Kirchberger.



Yamaha hat umfassend Hand an die MT-09 gelegt. Neben innermotorischem Feinschliff und in vielen Bereichen geänderter Optik ging es vor allem um die ergonomische Optimierung. Dazu gesellen sich einige zusätzliche technische Features. Wir stellen den ab März erhältlichen Modelljahrgang 2024 im Fahrbericht vor. (aum)