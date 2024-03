Motorradfahrer zeigen Flagge für die Herkunft

Triumph-, Harley-Davidson- oder Ducati-Fahrer können jetzt gezielt mit ihrem Helm Flagge für ihre Heimat oder die Herkunft ihrer Maschine zeigen. Der englische Hersteller Ruroc bietet seinen Atlas 4.0 Track jetzt auch in länderspezifischem Dekor an. Im Angebot sind der britische Union Jack, die amerkanischen Stars and Stripes und die italienische Tricolore. Der Carbonhelm wird serienmäßig mit einem klaren und einem getönten Visier sowie Pinlock ausgeliefert. Er verfügt über den klassischen Doppel-D-Kinnverschluss und ein großes 215-Grad-Sichtfeld. Den Ruroc Atlas 4.0 Flag Drop gibt es ausschließlich im Interrnet zu Preisen ab 650 Euro. (aum)