Mazda schafft Raum für Ideen

Mazda hat in Tokio ein neues „Innovationszentrum“ eröffnet. Es soll talentierte Menschen zusammenbringen, um neue Ideen aufzugreifen und in Partnerschaften umzusetzen. Neben der Rekrutierung von IT-, MaaS- und anderen Spezialisten soll der 420 Quadratmeter große Treffpunkt auch den Austausch mit neuen Geschäftspartnern ermöglichen, die zum Beispiel an Prozessen rund um die Elektrifizierung oder Digitalisierung beteiligt sind. Der Mazda Innovation Space soll zudem die Entwicklung neuer Geschäftsfelder erleichtern und als Ort für interne Workshops und andere Co-Creation-Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens dienen. (aum)