CF Moto bringt vollverkleidete 450er mit Winglets

Mit der 450 SR S bringt CF Moto eine neue Supersportlerin in der unteren Mittelklasse an den Start, die sogar mit Winglets vorfährt. Der Parallel-Twin mit 450 Kubikzentimetern Hubraum leistet 47 PS (34,5 kW), die bei 9250 Umdrehungen in der Minute erzielt werden. Das maximale Drehmoment von 39 Newtonmetern liegt bei 7750 Touren an. Die vollverkleidete RS S verfügt über eine in der Dämpfung verstellbare Upside-down-Gabel, eine Ein-Arm-Schwinge, Traktionskontrolle und ein gewölbtes Fünf-Zoll-TFT-Display mit einfacher Navigationsdarstellung. Auch ein Notbremslicht sowie eine Lademöglichkeit für Smartphones sind mit an Bord.

Das Leergewicht gibt der Hersteller mit 179 Kilogramm an. Der Tank fasst 14 Liter. Die CF Moto 450 RS S kommt im Mai in den Handel und kostet 6890 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 7699 Euro/Schweiz: 6690 CHF). (aum)