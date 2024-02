Dorothea Knell kommuniziert für Lancia

Dorothea Knell (33) übernimmt ab sofort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Lancia in Deutschland. Ihre bisherigen Aufgaben als Pressesprecherin für Alfa Romeo und DS Automobiles behält sie parallel bei.

Dorothea Knell startete ihre automobile Berufslaufbahn 2014 in der deutschen Marketing-Organisation von Opel Automobile. 2019 wechselte sie in die die internationale Presseabteilung des damaligen PSA-Konzerns. Ein Jahr später, Anfang 2020, übernahm sie die Kommunikationsleitung für DS Automobiles in Deutschland. Nebenbei schloss sie erfolgreich ihr nebenberufliches MBA-Studium (General Management) ab. Im Dezember 2022 wurde Dorothea Knell zusätzlich die Verantwortung für die Pressearbeit bei Alfa Romeo übertragen.



Die Pressearbeit für Lancia hatte zuletzt interimsweise der Leiter der deutschen Stellantis-Presseabteilung, Sascha Wolfinger, mit übernommen. Die Marke steht in diesem Frühjahr vor ihrem internationalen Neuanfang. (aum)