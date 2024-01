Renault Master E-Tech Electric verbraucht deutlich weniger

Renault bietet ab Frühjahr den neuen Renault Master E-Tech Electric an, der über 27 Prozent weniger Strom verbraucht als sein Vorgänger. Der areodynamisch deutlich optimierte Transporter steht auf einer neuen Plattform und ist mit zwei unterschiedlich großen Batterien erhältlich, die bis zu 460 Kilometer Reichweite ermöglichen sollen. Beim Motor kann der Kunde zwischen zwei Leistungsstufen wählen, die beide 300 Newtonmeter Drehmoment liefern. Die Nutzlast beträgt 1625 Kilogramm, die Anhängelast 2,5 Tonnen.

An einer 130-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich in 30 Minuten Strom für 250 Kilometer zapfen, verspricht Renault. Eine 22-kW-Wallbox zu Hause lädt die Batterie in weniger als vier Stunden von zehn auf 100 Prozent auf. Der batterieelektrische Master ist darüber hinaus Vehicle-to-Load- und Vehicle-to-Grid-tauglich. (aum)