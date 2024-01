Flotter Mini

Die Automobilwelt beginnt mit dem so genannten A-Segment. Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet die Fahrzeuge dieser Klasse als „Minis“ ein. Mancher spricht vom Kleinwagen, der wiederum ist offiziell im B-Segment angesiedelt. Kleinstwagen hört sich aber genauso wenig schmeichelhaft an wie Mini. Und wird den Vertretern dieser Fahrzeugkategorie auch nicht gerecht. Bei Hyundai bildet der i10 den Einstieg in die Markenwelt – und der fällt mit dem nicht nur optisch aufgemöbelten N Line besonders attraktiv aus.

Der Dreizylinder mit einem Liter Hubraum liefert in der em N Line vorbehaltenen Turboversion immerhin 100 PS und ist damit recht flott unterwegs. Auch ansonsten muss auf so gut wie nichts verzichtet werden. Auch ist für Mitfahrer ist genug Platz. Allerdings überschreitet der attraktive Kleinstwagen auch locker die Marke von 20.000 Euro. (aum)