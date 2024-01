Diese Road Glide zieht’s auch auf die Rennstrecke

Mit der CVO Road Glide ST krönt Harley-Davidson seine diesjährigen Neuheiten. Sie verfügt über einen nachgeschärften Milwaukee-Eignt 121, der dem Performance-Bagger 128 PS (94 kW) verleiht und das maximale Drehmoment auf 193 Newtonmeter anhebt. Das sind 23 PS (14 kW) und 24 Nm mehr als gewöhnlich. Dabei wird auch die Maximaldrehzahl des V2 angehoben. Es ist der bislang stärkste Serienmotor der Kultmarke aus Milwaukee und trägt den Zusatz „High Output“.

Nicht nur optisch orientiert sich das neue Spitzenmodell an den Rennmaschinen. Die CVO Road Glide ST verfügt über die zusätzlichen Fahreinstellungen „Race“ und „Race plus“ für Fahrten auf der Rundstrecke. Eine Besonderheit sind neben den roten Akzenten am schwarzen Motor und dem sich vom Tank in die Verkleidung ziehenden „Screamin‘ Eagle“-Symbol die Elemente aus Sichtcarbon, die jedes Fahrzeug zum Unikat machen. Die Showa-Federelemente sind voll einstellbar und die Audioanlage liefert 500 Watt. Mit an Bord ist auch das ab diesem Modelljahr neue volldigitale Cockpit mit 12,3 Zoll großem Farb-Touchscreen.



Für die CVO Road Glide ST ruft Harley-Davidson 46.995 Euro (Österreich: 56.895 Euro) auf. (aum)