Der AvD führt die digitale Mitgliedskarte ein

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) setzt die Digitalisierung seiner Leistungen fort und führt eine digitale Mitgliedskarte ein. Mit ihr haben die Mitglieder über ihr Smartphone Zugriff auf alle wichtigen Vertragsdetails, können im Pannenfall direkt mit der AvD-Notrufzentrale in Frankfurt Kontakt aufnehmen und ihre Mitgliedschaft gegenüber dem Pannenhelfer nachweisen. Davon profitiert auch die Umwelt, denn Produktion und Versand der bisherigen Plastikkarten entfällt.

Alle neuen Club-Mitglieder erhalten mit dem per E-Mail zugesandten Begrüßungsschreiben grundsätzlich einen Link zum Herunterladen ihrer Mitgliedskarte. Wird der Link per Computer oder Tablet aufgerufen, genügt es den angezeigten QR-Code mit dem Smartphone zu scannen und die Mitgliedskarte in der Wallet zu speichern. Bei Apple-Geräten ist die Wallet bereits vorinstalliert, Nutzer von Android-Geräten finden im Playstore entsprechende Apps, wie zum Beispiel Yourwallet.



Wer bereits Mitglied Automobilclub ist, der kann auf Wunsch seine Mitgliedskarte gegen die digitale Version tauschen. Umgekehrt erhalten Neumitglieder bei Bedarf alternativ auch die Mitgliedskarte in Plastik. (aum)