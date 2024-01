Auch die Pan America kommt als CVO

CVO, das steht bei Harley-Davidson für Custom Vehicle Operations und den fast zwei Liter großen V2-Twin Milwaukee-Eight 121 als stärkstem Triebwerk im Haus. Die Abteilung wird heuer 25 Jahre alt und nimmt sich mit Jubiläumsjahr erstmals auch der Pan Amerika an. Sie tritt in exklusiver rot-schwarzer Lackierung und mit jeder Menge Sonderausstattung an. Der 1250-Kubik-Motor mit 152 PS (112 kW) bleibt in diesem Fall unangetastet, aber die CVO Pan America verfügt unter anderem serienmäßig über einen Quickshifter, ein Alu-Kofferset, Zusatzscheinwerfer, eine etwas kleinere Scheibe sowie Motor-, Auspuff-, Scheinwerfer- und Kühlergrillschutz. Außerdem gibt es beheizbare Griffe und Tankpads an den Seiten. Kostenpunkt: 27.795 Euro (Österreich: 32.995 Euro). (aum)