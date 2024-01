Harley-Davidson Street Glide stärker und digitaler

Bei Harley-Davidson eröffnet die vollständig überarbeitete Street Glide den diesjährigen Neuheitenreigen, der fünf Modelle aus drei Baumreihen umfasst. Der Milwaukee-Eight 117-Motor wurde auf mehr Leistung getrimmt und liefert künftig mit 109 PS (80 kW) noch einmal vier PS mehr als zuletzt in der Street Glide ST. Die Spitzenleistung liegt zudem bereits früher an. Das maximale Drehmoment steigt von 168 auf 175 Newtonmeter bei weiterhin 3500 Umdrehungen in der Minute.

Die aerodynamisch verfeinerte Batwing-Verkleidung zeichnet sich im neuen Jahr durch eine seitlich integrierte schmale LED-Leiste, die die Blinker und die Tagfahrleuchten beherbergt. Ein 12,3 Zoll großer TFT-Farb-Touchscreen ersetzt die bisherigen analogen Instrumente und einige Schalter. Die beiden in der Verkleidung montierten Lautsprechersysteme werden von einem neuen Audioverstärker versorgt, der 200 Watt leistet. Der neugestaltete Fahrersitz bietet mehr Komfort.



Die neue Street Glide ist zu Preisen ab 31.845 Euro (Österreich: 38.595 Euro) erhältlich. Sie steht auch als CVO Street Glide mit dem noch größeren und leistungsstärkeren Milwaukee-Eight-121-Antrieb bei den Händlern und kostet mit in Deutschland Standardlackierung 46.595 Euro. (aum)