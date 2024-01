Die Intermot wechselt den Rhythmus

Die internationale Motorradmesse Intermot in Köln wird künftig jedes Jahr stattfinden. Zudem verschiebt sich der Termin. Zuletzt fand die Veranstaltung alle zwei Jahre rund um das erste Oktoberwochenende statt, nun wird sie auf Anfang Dezember verschoben. Termin ist in diesem Jahr vom 5. bis 8. Dezember. Mit der Verlegung in die Vorweihnachtszeit versprechen sich die Koelnmesse als Veranstalter und der Industrieverband Motorrad (IVM) als ideeller Träger kurz vor der nächsten Motorradsaison eine besonders hohe Anziehungskraft. Zudem findet die Intermot dann alle zwei Jahre nicht kurz vor der EICMA, der weltweit wichtigsten Motorradmesse, sondern danach statt, so dass die in Mailand gezeigten Neuheiten kurze Zeit später auch in Köln stehen können. BMW, Kawasaki und Yamaha haben ihre Teilnahmen in diesem Jahr bereits zugesagt. (aum)